Marcos Motta é nomeado novo Procurador-Geral do Estado

O governador Gladson Cameli decidiu neste final de semana nomear o substituto de João Paulo Setti no cargo de Procurador-Geral do Estado. Trata-se de Marcos Motta, de 43 anos, procurador do Estado que atua desde 2004 na PGE do Acre, quando ingressou na carreira por meio de concurso público. Na gestão de Setti, Motta ocupava a função de Assessor Especial do chefe da PGE. A nomeação do novo chefe da PGE consta na edição desta segunda-feira, 27, do Diário Oficial do Estado.

Antes de ingressar na PGE, Motta, que é natural de Rio Branco, já foi servidor do IBGE, Ministério Público do Acre e Tribunal Regional Eleitoral do Acre. Em 2017, ele foi escolhido como juiz eleitoral e foi agraciado com a Medalha do Mérito da Justiça Eleitoral, após encerrar seu biênio no Tribunal em 2019.

Motta também já presidiu a Associação dos Procuradores do Estado do Acre e também assumiu a subchefia da Casa Civil em 2014.

