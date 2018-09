Juntos, os candidatos ao governo do Estado e Senado pela Frente Popular do Acre (FPA), Marcus Alexandre, Jorge Viana e Ney Amorim, consolidaram nesta sábado, 1, em Feijó e Tarauacá, dois encontros festivos e de comprometimento com a população.

Nos municípios, os majoritários e demais candidatos da FPA participaram de caminhadas organizadas pela militância, conversaram com a comunidade e inauguraram os comitês de campanha da coligação.

Recepcionado com carinho pelos moradores, Marcus Alexandre andou pelas ruas das cidades, cumprimentando as pessoas e apresentando as propostas do seu Plano de Governo.

“Fico muito feliz em ver os jovens eleitores abraçando a nossa campanha, pois no nosso plano tem políticas de valorização da juventude. E é com o coração cheio de alegria que defendo os nomes nosso senador Jorge Viana e do também candidato ao Senado, o companheiro Ney Amorim nesta eleição”, ressaltou Marcus destacando que “quando aceitei esse desafio sabia que não estava sozinho, que o povo estaria comigo”.

A liderança do povo Huni Kuin, Mário Kaxinawa, que disputa vaga na Assembleia Legislativa, pontuou os avanços da política indigenista no Acre, nos governos da FPA. “Nós éramos discriminados, foi no governo do Jorge que isso começou a mudar e passamos a ser inseridos na plataforma de governo. Por isso, defendo o nome de Marcus Alexandre para governador do Acre”, afirmou.

Jorge Viana, que agrega a experiência da Prefeitura de Rio Branco, governo do Estado e Senado Federal, agradeceu a confiança. “É sempre muito bom estar em Feijó e receber o carinho e reconhecimento das pessoas. Se eu sou merecedor de alguma coisa, peço voto para o Marcus Alexandre, Ney Amorim e pra mim, pois acredito que juntos podemos continuar trabalhando pelo crescimento do Acre”, disse.

Em Tarauacá, nem mesmo a chuva atrapalhou a alegria dos eleitores que saíram às ruas em ato de confiança e apoio à candidatura de Marcus Alexandre, Jorge Viana e Ney Amorim.

“Essa é campanha da união dos candidatos que querem o melhor para o Acre. Temos aqui uma dobradinha para o Senado, da experiência e da renovação. Jorge e eu vamos ajudar o Marcus Alexandre a construir um estado ainda mais próspero”, salientou o candidato ao Senado, deputado estadual Ney Amorim.