Estudantes, professores, servidores da UFAC e simpatizantes lotaram o Teatro Universitário para o debate com os candidatos ao governo do Estado. Organizado pelo DCE e Centro Acadêmico de Jornalismo o principal objetivo do evento foi avaliar as propostas do candidatos .

Mediado pelos estudantes Elenilson Oliveira e Daya Campos, o debate foi organizado em quatro momentos: apresentação do Plano de Governo dos candidatos, perguntas dos estudantes enviadas por vídeo, perguntas entre os candidatos e considerações finais.

A ordem de apresentação obedeceu sorteio. O primeiro a se apresentar foi o candidato do PSL Cel. Ulisses, na sequência o candidato da Frente Popular Marcus Alexandre, seguido de David Hall, do Avante e Janaína Furtado, da Rede Sustentabilidade.

Durante o debate, os candidatos tiveram oportunidade de discorrer sobre os temas educação, saúde, direitos humanos, segurança pública, mobilidade urbana, desenvolvimento social e econômico.

Na oportunidade, Marcus Alexandre destacou os investimentos nos governos da Frente Popular na Educação, o que permitiu melhorar a estrutura física, garantir a formação de professores e elevar a qualidade do ensino, “por meio de convênio, levamos a Ufac a todos os municípios, hoje, mais de noventa por cento dos professores da rede de estadual de educação tem nível superior”, disse Marcus Alexandre.

Para as questões relativas a mobilidade, Marcus Alexandre se propôs ajudar as prefeituras para que os municípios de Juruá possam também contar com um sistema de transporte público, que atualmente não existe.

Ao se despedir, o candidato da Frente Popular agradeceu aos estudantes e à Ufac pela iniciativa. “Quero agradecer pela oportunidade de debater temas tão importantes para a nossa juventude. Quem esteve hoje no debate tem compromisso com a democracia, estivemos aqui debatendo no campo da ideias. Vamos seguir nossa campanha falando sempre a verdade, apresentando nossas propostas para cuidar do futuro do Acre.

Na opinião do estudante de medicina Carlos Marinho “Marcus Alexandre se saiu melhor é um gestor nato, experiente, já era de esperar que se saísse melhor”.

