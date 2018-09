Os investimentos em educação nos governos da Frente Popular do Acre (FPA) transformaram o Estado em uma dez das unidades da federação mais bem avaliadas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), é o que aponta o recente resultado divulgado pelo Ministério da Educação.

De acordo com o estudo, Rio Branco é a terceira capital do país com a melhor nota no Ideb. Feliz pelo resultado oriundo de sua gestão como prefeito, Marcus Alexandre e os candidatos ao Senado, Jorge Viana e Ney Amorim, reuniram-se com os servidores da educação nesta quinta-feira, 6, para agradecer a parceria, apoio e o comprometimento.

“A educação é importante para o presente e o futuro. Por isso, a gente continua investindo e colhendo bons resultados no Acre. Fiz questão de agradecer os professores pelo excelente resultado alcançado em Rio Branco, fruto de um trabalho sério feito em parceria entre governo e educadoras. É assim que a gente planeja governar o Estado, com compromisso e dialogo aberto”, salientou o candidato.

Em seu Plano de Governo União e Inovação, o candidato destacou as políticas públicas que pretende consolidar no Estado – reduzir a evasão escolar, com busca ativa dos alunos e criação de equipes multidisciplinares específicas; ampliar o ensino superior para todos os municípios, nas modalidades presencial e à distância; fortalecer o programa ‘Quero Ler’ como estratégia de redução continuada do analfabetismo de jovens e adultos, entre outras metas.

O encontro contou com a presença dos candidatos Perpétua Almeida, Cláudio Ezequiel e da prefeita de Rio Branco, Socorro Neri.

Comentários