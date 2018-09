O candidato a governador Marcus Alexandre Viana (PT) percorreu por durante todo o dia desta quinta-feira, 20, os bairros de Cruzeiro do Sul e suas tradicionais ladeiras em busca dos votos da população do segundo maior colégio eleitoral do estado.

Em Cruzeiro do Sul, o candidato percorreu as ladeiras dos bairros Cohab, Saboeiro e Cruzeirinho.

Acompanhado pela militância, por onde passou, o candidato da Frente Popular recebeu o abraço e apoio dos cruzeirenses, que apostam na gestão de Marcus como governador do Acre.

“Eu quero agradecer de todo o meu coração por essa caminhada maravilhosa em Cruzeiro do Sul. A nossa campanha é assim: pé no chão e de casa em casa, recebendo o carinho das pessoas”, afirmou Marcus Viana.

O candidato aposta nos investimentos feitos pelo governo nas áreas de educação, produção, saúde, infraestrutura, cultura, entre outras no Vale do Juruá para capitalizar os votos. Em seu plano de governo, Marcus destaca as propostas para sua gestão – executar a primeira etapa das obras de duplicação e urbanização na estrada de acesso ao aeroporto (AC-405), em Cruzeiro do Sul, incluindo ciclovias, calçadas e mobilidade em geral, ampliação das escolas de tempo integral, bem como a criação do Centro de Atendimento ao Cidadão (OCA/Cruzeiro do Sul).

O documento também prevê a reativação do transporte fluvial, por meio da desobstrução de rios e implantação de terminais de carga, de passageiros e embarcadouros, ao longo dos rios Juruá, Envira, Tarauacá́, entre outros.

