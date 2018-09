O candidato ao governo do Acre pela Frente Popular, Marcus Alexandre Viana (PT), esteve reunido no início da noite desta segunda, 3, com representantes dos sindicatos dos trabalhadores da saúde. Durante o encontro, o petista falou sobre suas políticas de valorização da categoria enquanto prefeito da capital, e assumiu compromissos que pretende colocar em prática caso seja eleito no dia 7 de outubro.

Como prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre atualizou o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores da saúde, construiu 28 das 55 unidades básicas saúde, entre outras medidas. À frente da gestão estadual, o candidato tem como meta de governo revisar e atualizar o PCCR dos gestores da saúde do Estado.

No plano de governo do candidato ainda consta o fortalecimento das regionais de saúde, dando-lhes maior autonomia, bem como a criação da política de provimento de médicos especialistas no interior, entre outras propostas.

“Falar de saúde é falar de vida. Eu estou aberto aos demais sindicatos que queiram apresentar suas reivindicações, tenho guardado todas as demandas. Terminando a eleição, se formos eleitos estaremos prontos para honrar nossos compromissos”, salientou Marcus Alexandre.

O presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Rio Branco (Assermurb), Marquinhos Gama, elogiou a gestão de Marcus Alexandre como prefeito e enfatizou que “nós temos que votar em quem trabalha. Marcus fez por onde ser o candidato a governador porque é trabalhador, honesto e capacitado”.

O senador e candidato à reeleição Jorge Viana (PT), também presente no encontro, agradeceu o carinho e reconhecimento do público.

“Eu sempre procurei honrar a confiança dos acreanos com muito trabalho. Quando eu entrei na política o Acre estava um caos e nós conseguimos fazer e mudar muita coisa. Por isso, digo a vocês que não percam a esperança, apesar do cenário nacional”, disse o petista.

