Em seu périplo na busca por votos para reduzir a vantagem de seu adversário, o senador Gladson Cameli (PP), o candidato a governador Marcus Alexandre Viana (PT) volta a cumprir, nesta quarta, 19, agenda no interior do Acre após ter o passado o fim de semana no Vale do Juruá.

Desta feita o alvo do petista são redutos atualmente dominados pela oposição, e onde Cameli também tem certa preferência entre os eleitores: Feijó e Tarauacá. O primeiro compromisso de Marcus será na Terra do Açaí. Às 9h:30 ele faz visitas aos bairros Trapiche, Conquista, Esperança, Genir Nunes, Bela Vista e Seis de Agosto.

Pela parte da tarde mais andança pelos bairros de Feijó, agora no Zenaide Paiva, Nair Araújo, Cohab e Hospital. Logo depois o candidato pega a estrada e segue para Tarauacá onde, no fim da tarde, participa de uma cicleata; a cidade é famosa pelo grande número de bicicletas.

As magrelas são o principal meio de transporte de Tarauacá. À noite, Marcus Viana tem reuniões com os profissionais da educação do município.

