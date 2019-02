Na sessão desta quarta-feira, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a deputada Maria Antônia (PROS) agradeceu ao povo do Acre por ter sido reeleita nas últimas eleições. Ela também se comprometeu em continuar trabalhando pelo bem-estar do povo acreano.

“Não poderia deixar de parabenizar o povo do Acre pela minha vitória, eu estou no meu quarto mandato e estou imensamente feliz. Agradeço também o apoio de toda a minha família, em especial do meu esposo Deda, foi ele que me lançou na política e desde então tem permanecido ao meu lado. Parabenizo ainda a deputada Meire Serafim por ter sido a deputada mais votada do Estado, um orgulho para nós mulheres”, disse.

A parlamentar parabenizou também o deputado Nicolau Júnior (PP) por ter sido eleito presidente do Poder Legislativo. “Desejo sorte ao Nicolau Júnior nesta nova caminhada, não tenho dúvidas de que assim como Ney Amorim ele fará um bom trabalho nesta casa”, afirmou.

Mircléia Magalhães

Agência Aleac

