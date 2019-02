Na sessão desta terça-feira (19) a deputada Maria Antônia (PROS) apresentou indicação ao governo do Estado solicitando que o mesmo disponibilize através do Departamento de Polícia Técnica e Científica médico legista para atender no Hospital Regional Wildy Viana, em Brasileia. A parlamentar frisou que a instalação de uma unidade do Instituto Médico Legal naquele hospital é uma reivindicação antiga dos pacientes.

“A implantação de um IML naquele hospital atenderia também os municípios de Assis Brasil, Epitaciolândia e Xapuri. Quando acontece uma morte violenta em uma dessas cidades é preciso esperar um veículo do IML de Rio Branco ir ao município buscar o corpo e tudo isso é muito demorado e doloroso para a família da vítima”, disse.

Mircléia Magalhães - Agência Aleac

