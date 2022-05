Marido revela que trai esposa e é ferido a golpes de terçado

O Congresso reuniu lideranças das quadrangulares da capital e do interior do Estado, e ainda, autoridades

“Temos o papel, como igreja, de defender nossos valores contra os ataques políticos e ideológicos que sofremos constantemente. Os servos de Deus precisam estar atentos e vigilantes. Parabéns aos pastores presidentes, Edilma e Moreira, pelo evento que trouxe essa palavra aos irmãos” – foi o que disse o deputado Alan Rick ao parabenizar a Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ) pela realização do Congresso Estadual de Cidadania, ocorrido nesta sexta-feira, 13, na IEQ Xavier Maia, em Rio Branco.

O Congresso reuniu lideranças das Quadrangulares da capital e do interior do Estado e também contou com a presença do governador Gladson Cameli (PP), do senador Sérgio Petecão (PSD), do deputado estadual Antônio Pedro (União Brasil), da ex-deputada federal, Antônia Lucia Câmara, e do deputado federal pastor Jefferson Campos (PL/SP), vice-presidente do Conselho Nacional de Diretores (CND).

A pastora Raissa Moreira, filha do pastor Raimundo Moreira, e o deputado pastor Jefferson ministraram sobre o papel do cristão na política. Levantaram a necessidade dos fiéis entenderam o papel do cidadão cristão.

“Quero agradecer ao Pastor Moreira, presidente da IEQ no Acre, e sua esposa a Pra. Edilma, pelo convite e amizade. Foi uma benção estar com os irmãos!” – finalizou Alan Rick.

