Mário Frias sofre infarto e é internado na UTI em Brasília

Por Luciano Tavares

Derrubada na sexta-feira passada (1º), a estátua de Chico Mendes, na Praça Povos da Floresta, em Rio Branco, foi reerguida nesta segunda-feira (4), três dias após o ato de vandalismo.

Em nota, o governo do Acre afirmou que “ainda que mesmo as praças não sendo responsabilidade do Estado, a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) iniciou o trabalho de recuperação da estátua e do memorial e o serviço de base em alvenaria deve ser concluído até sexta-feira”.

Ainda segundo o governo, a Polícia Civil do Acre, ao tomar conhecimento do crime praticado contra o patrimônio público tomou as devidas providências legais que tocam o caso, com procedimento investigatório e perícia no local.

“Vale ressaltar que, imediatamente, uma equipe esteve no local do crime, realizando perícia técnica e dando início às diligências no sentido de identificar o(s) autor(es) da prática delituosa”, concluiu o governo.

