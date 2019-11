Com jornais Bolivia

Após intensas negociações com a coordenação da Igreja Católica, a União Européia, os líderes da oposição e os legisladores do Movimento ao Socialismo (MAS) iniciarão a discussão do chamado para eleições gerais e para a seleção dos membros do Supremo Tribunal Federal. Eleitoral (TSE) que se presume ser debatido pela Assembléia Legislativa.

Apesar da suposta disposição dos legisladores de massa; seus grupos relacionados semeiam terror na Bolívia, incentivados por seu líder, Evo Morales, isolado no México.

Terroristas pedem guerra civil na Bolivia, ordens de Evo Morales. veja vídeo;

Deputados se reúnem hoje para discutir “demissões”

A Câmara dos Deputados convocou uma sessão para a tarde de quarta-feira e, de acordo com a nomeação, o primeiro ponto a ser discutido será “a leitura das demissões”.

A sessão plenária, de acordo com a convocação, terá início às 16h30 e o primeiro ponto que discutirão será a “leitura de demissões”, mas não especifica a demissão do presidente da referida instância, Víctor Borda, ou da vice-presidente, Susana Rivero, dos quais circulam imagens com o marido, saindo do país.

O plenário dos deputados também pode abordar as renúncias de Evo Morales e Álvaro García, que no domingo à tarde 10 apresentaram sua renúncia pública à Presidência e Vice-Presidência da Bolívia e na noite da ultima segunda-feira 11 deste mês deixaram o território nacional ao lado de Gabriela Montaño, e foram isolados no México, onde o governo de Manuel López Obrador o recebeu.

Apesar de sua renúncia, Morales insiste perante a mídia internacional que “se o povo boliviano pedir”, ele está disposto a retornar à Bolívia e que, enquanto o Legislativo não aceitar sua renúncia, ele continua como presidente do país.

Alguns parlamentares de massa insistem na mesma figura e outros dizem que Morales já passou e procuram convocar novas eleições.

Hoje pela manhã OEA aprovou resolução pedindo eleições “urgentes” na Bolívia

O Conselho Permanente também insta todos os atores políticos e a população em geral a “cessarem imediatamente a violência”.

O Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA) aprovou hoje por grande maioria a proposta apresentada pela Colômbia e pelo Brasil de solicitar às autoridades bolivianas que convoquem “urgentemente” as eleições.

Com 26 votos a favor, três contra, quatro abstenções e uma ausência, o Conselho Permanente da OEA aprovou durante o período ordinário de sessões o projeto de resolução que insta o governo de transição de Jeanine Áñez a “convocar eleições com urgência”, em cumprimento ao mandato constitucional e adotar um calendário eleitoral que ofereça todas as garantias democráticas.

Também insta todos os atores políticos e a população em geral a “cessarem imediatamente a violência” e exige que as autoridades garantam o respeito e a proteção dos direitos humanos.

Da mesma forma, a resolução instrui a Secretaria-Geral da OEA, liderada por Luis Almagro, a fornecer ao país todo o apoio técnico para que o processo eleitoral possa ser iniciado “imediatamente”, de acordo com os princípios de “transparência, independência” credibilidade e confiança. ”

Para sua aprovação, a iniciativa promovida pela Colômbia e pelo Brasil precisava de uma maioria simples, ou seja, o apoio de 18 dos 35 membros da OEA.

A iniciativa recebeu o apoio da própria Bolívia e de nações do Caribe, como Antígua e Barburda, embora tenham criticado o papel que as Forças Armadas estão desempenhando e a maneira como Áñez assumiu a presidência. ”

O plenário rejeitou uma emenda do Uruguai para qualificar a chegada de Áñez ao poder como um colapso institucional, uma conclusão na qual o México e a Nicarágua também concordaram.

Esta é a primeira resolução adotada pela OEA desde que sua missão de observador corroborou “graves irregularidades” na contagem de votos das eleições de 20 de outubro e aconselhou a repetir as eleições.

