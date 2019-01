As matrículas podem ser realizados até dia 8 de fevereiro, a data limite

Começa no próximo dia 28 as matrículas para os interessados em estudar o ensino integral na rede pública do Acre. Para este ano, estão sendo ofertadas mais de duas mil vagas, distribuídas para as dez instituições acreanas, conhecidas também como escolas jovens.

Em Cruzeiro do Sul, por exemplo, tem 187 disponíveis para os alunos do Juruá. Na região, a modalidade de ensino funciona na Escola Craveiro Costa desde o ano passado.

Já na cidade de Tarauacá há 205 vagas para o primeiro semestre deste ano. Na “terra do abacaxi”, como é carinhosamente conhecida, o ensino integral funciona na escola Djalma da Cunha Batista. Outro município que oferta essa modalidade de ensino e tem 178 vagas é Brasileia, cidade fronteiriça com a Bolívia. A instituição atende alunos também da cidade vizinha, Epitaciolândia.

Os restantes das vagas são para as instituições da capital – Armando Nogueira, Glória Perez, Instituto de Educação Lourenço Filho (IELF), José Ribamar Batista (Ejorb), Sebastião Pedrosa, Humberto Soares e Boa União.