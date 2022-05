Maurício Lisboa, dono do Hotel Imperador, morre em acidente provocado por racha em Florianópolis

Com o objetivo potencializar o turismo indígena na Região Norte, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), em parceria com a organização Rotas Amazônicas Integradas (RAI), realiza na sexta-feira, 20, e sábado, 21, o I Encontro de Etnoturismo da Amazônia, em Rio Branco. O evento será realizado no Teatro Hélio Melo e no Hotel Jardins Guesthouse.

RAI é um grupo de trabalho organizado pelos gestores de estados da Amazônia, composto pelo Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, que visa divulgar e fortalecer o turismo na região. Este ano o Acre foi indicado para sediar o evento por estar atuando fortemente no segmento do tema escolhido para o encontro, o etnoturismo.

A ideia é apresentar a beleza e a grandiosidade da cultura indígena do Acre. Nos dois dias de evento, os participantes poderão conhecer a culinária indígena, o artesanato, as medicinas tradicionais, as histórias e os rituais de diversos povos.

O evento contará com a apresentação das políticas públicas do governo por meio da Seet para o etnoturismo e a sustentabilidade, divulgação do Plano de Desenvolvimento do Turismo nas Terras Indígenas da Região do Alto Rio Purus e Alto Rio Juruá do Estado do Acre, amostra de ações da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) no fortalecimento do etnoturismo, e a exposição de estratégias para o fortalecimento do turismo na Amazônia.

A programação contará também com a interação cultural indígena, apresentação de painéis de cases de sucesso, desfile de artesanato indígena, rodas de conversa sobre o tema e passeios, entre outras atividades.

O titular da Seet, Jhon Douglas da Costa, destaca que o governo do Acre tem investido no etnoturismo, e o resultado é o referencial em que o Acre se torna, por meio desse primeiro encontro nacional sediado no estado.

“A Seet tem feito o trabalho de base, que é o Plano de Desenvolvimento Sustentável para o Turismo Indígena, que é a base de trabalho para os demais estados, para nortear as nossas ações e as ações futuras das secretarias dos outros estados”, ressalta.