Max Verstappen faz o melhor tempo no 2º treino do GP da Bélgica

Candidato do Progressistas ao governo do Acre fala com exclusividade ao ge sobre planos para o esporte, caso seja reeleito em 2 de outubro

O governador do Acre, Gladson Cameli, 44 anos, do partido Progressistas, foi o quarto entrevistado da Rádio CBN Amazônia Rio Branco na série de entrevistados com os candidatos ao governo estadual.

Concorrendo à reeleição, ele, que é engenheiro civil, esteve no complexo de comunicação da Rede Amazônica Acre na manhã desta quinta-feira (25), e conversou com exclusividade com o ge sobre os planos para o esporte acreano, caso seja escolhido para seguir na gestão estadual no dia 2 de outubro.

O governador destacou a intenção de colocar em prática o programa bolsa-atleta estadual, de transformar o departamento de esportes em uma subsecretaria e garantiu que o governo vai dar todas as condições possíveis para o desenvolvimento de atletas, mas contando com a participação de personagens diretamente envolvidos com cada modalidade. Confira as principais declarações:

Programa Bolsa-atleta estadual

– É implementar o programa bolsa-atleta estadual. Isso é uma lei estadual de número 2.117 de 18 de março de 2009 para os atletas de alto rendimento que estejam em plena atividade esportiva. É criar condições pra eles. Muitos têm todo um sonho, toda uma dedicação, um esforço e às vezes falta condições. E a gente tem que intensificar.

Subsecretaria de Esportes

– Estamos com uma proposta de criar, não no departamento que hoje está, mas uma subsecretaria pra que a gente possa ampliar esses programas voltados exclusivamente para o esporte e justamente na questão do treinamento e das condições para que a gente possa almejar um sonho maior, ir atrás e o estado bancar. A estrutura está montada. A gente precisa mesmo é criar as condições para que as pessoas cuidem e tenham atividades frequentes.

Acre palco de disputas nacionais

– Tem todas as condições. Inclusive, a própria infraestrutura do estado já dispões de alguns (espaços). O Arena da Floresta, as condições que ele tem, se souber realmente utilizar pelo fim ao qual ele foi construído dá pra se utilizar. Mas tudo aquilo que o governo para dar incentivo para trazer campeonatos pra cá, nós iremos fazer.

Estado vai incentivar, mas quer ser provocado

– O governo está disposto a dar todos os incentivos, mas se não tiver alguém que queira abraçar a causa e colocar para realmente fazer valer aquilo que foi construído desse patrimônio, realmente fica difícil. Sendo sincero e objetivo não gosto muito de arrumar culpado. O estado vai fazer a sua parte e precisa-se quem tem interesse fazer a sua. E é onde vou corrigir algumas coisas no segundo governo, caso seja reeleito. Realmente vou chamar todas as federações pra que a gente possa escolher uma pessoa que tenha essa pró-atividade de querer fazer acontecer. Eu quero que alguém assuma e me provoque pra que a gente possa fazer desafios juntos.

Ouvir as partes interessadas