Max Verstappen leva bicampeonato de Fórmula 1 no GP do Japão

Holandês abre vantagem de pontos do segundo colocado, Charles Leclerc, e conquista título após campanha vitoriosa

Se o início da temporada de 2022 no GP do Bahrein foi complicada para a Red Bull e para Max Verstappen, na madrugada deste domingo (8), o piloto holandês só tem motivos para comemorar. Mesmo com o temporal que atrasou em mais de duas horas a prova ocorrida no circuito de Suzika, o jovem holandês conquistou o bicampeonato de Fórmula 1 no GP do Japão.

Na etapa inaugural, no GP do Bahrein, o carro do campeão teve diversas panes mecânicas, o que não o deixou concluir a corrida noturna. Na ocasião, Verstappen não pontuou e Sergio Pérez, seu companheiro de equipe, também não cruzou a linha de chegada — um verdadeiro pesadelo na estreia para a equipe austríaca.

Na corrida seguinte, na Arábia Saudita, o holandês conseguiu se recuperar na classificação após vencer a corrida e deixar os pilotos da Ferrari, a maior adversária, nos lugares mais baixos do pódio. A etapa da Austrália mostrou que a disputa entre a equipe italiana e a Red Bull durante a temporada poderia ser interessante, com a vitória de Charles Leclerc.

Mas o holandês provou que estava determinado a vencer o campeonato de pilotos: ele venceu as próximas três corridas, subiu no pódio de Mônaco, e voltou a vencer no Azerbaijão e no Canadá. Nas últimas seis etapas que aconteceram entre julho e setembro, Verstappen subiu no topo do pódio e disparou na liderança, cooperando para a Red Bull também liderar o Campeonato de Construtores.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários