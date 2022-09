MDB do Acre pede impugnação da pesquisa do Ipec que deu 51% para Gladson

Por Raimari Cardoso

A coligação “A esperança de um Acre melhor começa agora!”, formada pelos partidos políticos Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Partido Social Cristão (PSC), Republicanos, Partido Liberal (PL), Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), que tem como candidata ao Palácio Rio Branco a deputada federal Mara Rocha pediu à Justiça Eleitoral a impugnação da última pesquisa de opinião para o governo do Acre, realizada pela empresa Inteligência em Pesquisa e Consultoria Ltda (IPEC) e divulgada no último dia 29 de agosto dando ampla vantagem ao candidato à reeleição, Gladson Cameli (Progressistas).

A pesquisa foi encomendada pela Rádio TV do Amazonas Ltda/ Rede Amazônica Rádio e Televisão. De acordo com a representação da coligação de Mara Rocha, o levantamento apresenta irregularidades que indicam a existência de fraude por não haver no plano amostral ponderação da densidade demográfica de cada município que foi escolhido, para se chegar ao resultado da pesquisa eleitoral, o que é obrigatório por lei.

De acordo com os advogados, algumas cidades que possuem maior número de eleitores obteve o mesmo número de entrevistas que municípios de menor eleitorado. Assim, de acordo com a tabela apresentada pela empresa, o número de entrevistados nas cidades de Acrelândia, Bujari, Plácido de Castro, Porto Acre e Santa Rosa do Purus foram 16 pessoas, sendo que o número de eleitores é variável.

Por outro lado, segundo contesta o pedido de impugnação, os maiores colégios eleitorais do Acre ficaram de fora das entrevistas realizadas. Exemplo disso é o município de Sena Madureira, 3° maior colégio eleitoral do Estado do Acre e, consequentemente, o 1° maior peso da Região do Purus, contendo 30.369 eleitores, onde municípios de Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus, onde houve entrevistas, possuem menor peso.

Os advogados da coligação também citaram que o antigo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística – IBOPE – após algumas acusações de fraudes e inúmeros fiascos foi perdendo a credibilidade sobre a opinião pública, que logo encerrou as atividades em 2021, sendo substituído pelo instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria Ltda (Ipec). “A par disso, foram divulgadas várias matérias a respeito dos indícios de erros e fraudes nas pesquisas eleitorais de eleições anteriores realizadas pelo Instituto IBOPE”, afirmam.

Diante das argumentações, a coligação pediu a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da divulgação do resultado da pesquisa à empresa representada Rádio TV do Amazonas Ltda., além da proibição da veiculação do resultado da pesquisa ao candidato Gladson Cameli, supostamente o principal beneficiário, até o julgamento definitivo da demanda, assim como a condenação das empresas representadas à multa prevista no artigo 17 da Resolução nº 23.600/2019.

