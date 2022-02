MEC lança portal para unificar acesso a processos seletivos do Sisu, Prouni e Fies

O site reúne informações sobre o processo seletivo dos três programas e encaminha o candidato para a página de inscrição de cada programa. Segundo o MEC, o portal ainda deve passar por aperfeiçoamentos para os processos seletivos do segundo semestre.

As processos seletivos dos programas do Governo Federal para o primeiro semestre começam em 15 de fevereiro, com as inscrições do Sisu. Já o Prouni terão suas inscrições iniciadas no dia 22, enquanto as inscrições do Fies estão abertas em 8 de março.