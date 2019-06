O número de inscritos no Exame Nacional de Certificação de Jovens e Adultos, o Encceja, teve um aumento de 75% se comparado com o ano passado. A informação foi divulgada nesta terça-feira (4) pelo Ministério da Educação.

O Encceja é uma prova direcionada para jovens e adultos que não terminaram os estudos na idade adequada e querem obter a certificação de conclusão no ensino fundamental ou médio.

Neste ano, 78% das inscrições foram para as provas do ensino médio e 21,6% para as do ensino fundamental. Os interessados no certificado do ensino médio precisam ter, pelo menos, 18 anos. Já para o certificado do ensino fundamental, a idade mínima exigida é de 15 anos.

As provas vão ser aplicadas no dia 25 de agosto, em 611 municípios do país. Serão quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha, e uma redação. A nota mínima exigida para obtenção da proficiência é de 100 pontos nas provas objetivas e de cinco pontos na redação.

Os resultados poderão ser usados de duas maneiras. Aqueles que conseguirem a nota mínima exigida em todas as provas terão direito à certificação de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio. Já aqueles que alcançarem a nota mínima em uma das quatro provas, ou em mais de uma, mas não em todas, vão ter direito à declaração parcial de proficiência.