Médica americana se casa com indígena do Acre e os dois buscam “cura do planeta”

Na sede do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), na manhã desta segunda-feira, 2, o presidente da entidade, Glauber Feitoza, e os diretores da autarquia se reuniram para alinhar as as ações do órgão com o retorno das atividades de forma integral.

Durante o encontro, a equipe definiu o planejamento estratégico das atividades que vão ser executadas nos estabelecimentos penais do Estado.

Feitoza explica que o Iapen, a partir da retomada das atividades neste período em que a pandemia retrocede, está se organizando para publicar o calendário de atividades do Instituto.

“Com o ambiente controlado, podemos avançar no calendário anual de visitação nas unidades do Iapen em todo o estado. Até o fim deste mês vamos avaliar a construção do calendário anual, que vai ser trabalhado junto com as unidades”, conta.

Além disso, a presidência e diretoria decidiram outras ações que vão ser tomadas pelo Iapen, como fomento de ações de trabalho dos apenados; trabalho interno – produção de artesanato – e externo, execução do calendário escolar em conformidade com as orientações da Secretaria de Estado de Educação (SEE), execução de atividades de cunho educativo remição pela leitura e organização da equipe de segurança para condução de apenados nos trabalhos e organização da Expoacre.

De acordo com o presidente Feitoza, as pessoas privadas de liberdade que integram o sistema prisional vão prestar mão de obra para a fase inicial de organização da Expoacre 2022. “São atividades de roçagem, auxílio na limpeza e na preparação da estrutura da feira”, explica.