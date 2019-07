A denúncia foi feita por uma médica do hospital, que flagrou a situação. O caso ocorreu no último dia 13. O médico que teria feito o convite também foi levado para delegacia. Os dois foram liberados.

Em nota, a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) afirmou que instaurou um processo administrativo, juntamente com o Conselho Regional de Medicina (CRM) para apurar as irregularidade. A Polícia Civil também investiga o caso.

A Polícia Militar do Acre (PM-AC) relatou que a médica chamou a equipe após encontrar o homem, que não tem CRM e nem trabalha no hospital, dentro do centro cirúrgico ajudando em uma cesariana. Ao chegar no local, a polícia foi informada que o suspeito tinha sido convidado pelo médico responsável pelo procedimento.