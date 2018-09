Médico deveria cumprir no mínimo duas horas de trabalho por semana, mas nem pisa no hospital

O médico Martoni Moura e Silva, aparece como contratado pela Secretaria de Saúde do Acre, de acordo com a folha do mês de julho de servidores ativos do estado. Pelo contrato, ele exerce a função de clínico geral e recebe um salário bruto mensal de R$15.108,00.