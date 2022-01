Médico diz que Acre já vive terceira onda de Covid e colapso na saúde está nas mãos dos ‘não vacinados’

O estado do Acre já vive uma terceira onda de contaminação pelo novo coronavírus. A afirmação é do médico epidemiologista Marcos Lima, que integra o grupo técnico de apoio ao Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19. De acordo com ele, a sazonalidade de doenças respiratórias ocorre geralmente entre a segunda quinzena de janeiro e até segunda quinzena de março.

“Ano passado, o SARS-COV2 apresentou esse comportamento. Acreditamos que irá se repetir. A diferença é que esse ano temos pessoas vacinadas, um surto de gripe por influenza e uma nova variante”, destacou ao ac24horas.

O epidemiologista não tem dúvidas sobre o aumento contínuo de casos nos próximos dias, mas acredita que quem está vacinado vai apresentar, em sua maioria, apenas quadro leve da doença. “Teremos um aumento de casos, sim. Acredito que serão quadros leves principalmente em pessoas completamente vacinadas e entre aquelas que receberam a dose de reforço. Alguns estudos apontam que a variante Ômicron tem preferência pela vias aéreas superiores, causando um quadro com sintomas muito parecidos com a gripe”, afirma.

No auge da pandemia em 2021, o Acre foi obrigado a levar pacientes para Manaus por falta de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no estado. Marcos conta que a preocupação é com quem não foi vacinado. “Nossa preocupação é com as pessoas não vacinadas, essas, muito provavelmente, poderão desenvolver quadros mais graves e precisar de assistência em UTI”, explica.

Outra preocupação com a possibilidade de aumento dos casos seria a necessidade mais uma vez de impor medidas severas para impedir o avanço da pandemia, como o fechamento do que não é essencial e restrições ainda mais duras como já aconteceu anteriormente.

“Essa é a grande questão. Hoje, temos uma arma poderosa que são as vacinas. Se tivermos uma grande parte da população vacinada, não será necessário indicação de medidas mais restritivas à circulação de pessoas. O uso de máscaras ainda é extremamente necessário. A sociedade também precisa fazer a sua parte, o Estado está fazendo a sua, oferecendo vacinas e recursos para assistência, caso necessário. Se percebemos que há um aumento muito grande de casos, e nossas taxas de internação aumentarem, a indicação de bandeiras mais restritivas poderá ser feita ao governo do Estado, cabendo ao governador Gladson tomar a decisão final”, explica.

O boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde nessa terça-feira, 11, voltou a assustar os acreanos. Depois de alguns meses com o registro muito baixo de novos casos, o documento informou que em 24 horas o Acre registrou 188 novos casos da Covid-19 e duas mortes provocadas pela pandemia.

