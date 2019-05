O valor aplicado na poupança gera uma rentabilidade de 464 mil reais todos os meses

A Mega-Sena acumulou e o valor do prêmio, nesta quinta-feira (2), deve chegar a 125 milhões de reais. O financista Fabrizio Gueratto, do Canal 1Bilhão Educação Financeira, afirma que, se o ganhador aplicar essa quantia, nem que seja na poupança, terá uma rentabilidade de 464 mil reais todos os meses.

A princípio, de acordo com Gueratto, o prêmio deveria deixar gerações ricas por décadas. No entanto, muitas vezes não é isso o que acontece, afinal, nem sempre quem leva os milhões tem capacidade racional e emocional para saber como administrar tanto dinheiro.

“Como muitas vezes quem ganha esta bolada não são pessoas educadas financeiramente, ela de repente vê a possibilidade de realizar todos os sonhos que ela tem e, às vezes, sonhos que ela nunca teve. Então, R$ 125 milhões é muito dinheiro? Depende. Se você comprar um jato, comprar 5 carros caríssimos, morar em uma mansão, enfim, tudo é relativo. É muito dinheiro? É muito dinheiro. Dura quanto tempo? Depende. Depende da administração em cima deste dinheiro.”

Além disso, se esse montante for aplicado sob uma taxa de 0,7% ao mês, em menos de 8 anos e 3 meses esse valor multiplicará e irá para R$ 251 milhões. Ainda segundo o financista, existem diversas formas de fazer com que estes milhões rendam ainda mais. Uma delas seria abrir um fundo de investimento exclusivo. Ele explica que a vantagem deste fundo é que se paga menos imposto e, com isto, consegue lucrar mais, principalmente no médio e longo prazo. Outra dica do especialista é dolarizar uma parte do dinheiro.

“O que é dolarizar? É deixar o dinheiro fora do país, um pedaço. Também é algo totalmente legal, você declara no seu Imposto de Renda. A remessa deste dinheiro passa, via Banco Central, então ele está sabendo que este dinheiro saiu do país. Porém, você tira o risco Brasil de parte desse dinheiro. Então, se acontecer uma catástrofe, enfim, como aconteceu com a Venezuela, parte de seu dinheiro está totalmente seguro fora do país.”

O educador financeiro ressalta ainda que, como a quantia é muito alta, um percentual próximo de 20% pode ser alocado em imóveis. Para melhorar a rentabilidade com o aluguel, a pessoa pode usar essa parcela para investir em uma obra diretamente com a construtora, em vez de comprar um imóvel pronto ou na planta.

Ela faria o papel de um banco emprestando dinheiro, por exemplo, e, consequentemente, o valor do imóvel pronto ficaria muito mais barato. Apesar deste milionário não precisar mais correr riscos com investimentos, ter ações de empresas na carteira no longo prazo, protege o capital total contra a perda pela inflação.

Se você quiser concorrer ao prêmio de R$ 125 milhões, basta fazer um ou mais jogos em qualquer uma das casas lotéricas do país. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

