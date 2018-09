Este é o segundo concurso da semana, que excepcionalmente conta com três sorteios como parte da “Mega Semana do Apostador. O primeiro não teve vencedores, na terça-feira (18), e o terceiro acontece no sábado (22).

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.