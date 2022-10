Mega-Sena milionária tem dois acertadores: R$158 milhões para cada um

Se concretizada a fuga, seis detentas alcançariam a área externa do presídio

Uma equipe de policiais penais da Unidade Penitenciária Feminina de Tarauacá, no interior do Acre, frustrou, na noite deste domingo, 2, mais um plano de fuga de detentas.

O fato aconteceu por volta das 20h, quando as policiais identificaram uma movimentação estranha na cela 6, onde vive um total de seis presas. Ao realizar uma vistoria, as profissionais identificaram um buraco na parede da referida cela, na altura da janela.

Desta forma, a equipe feminina tomou as devidas providências táticas, no sentido de retirar as presas do local, encaminhá-las ao solário e vistoriar a cela por completo. Assim, foi identificado que as presas haviam quebrado os cobogós das janelas com pedaços de madeira extraídos dos beliches e que já haviam iniciado a depredação da grade e tela de segurança.

De acordo com o diretor da unidade, Claudecir Sousa, durante o mês de setembro, as policiais penais identificaram pelo menos outras duas tentativas de escavação nas paredes – “uma mais simples e outra já um pouco aprofundada”.

“Diante dessa situação, elas redobraram a atenção e intensificaram as fiscalizações”, disse.

No caso específico da tentativa de fuga deste domingo, o diretor afirmou que, de acordo com o apurado, as presas se aproveitaram do barulho da chuva anterior para bater, arrancar as telas e quebrar a alvenaria.

Diante dos fatos, as detentas foram encaminhadas ao Hospital Dr. Sansão Gomes para realização de exame de corpo de delito e posteriormente retornaram ao presídio, sendo realocadas em outra cela, onde ficarão durante a realização dos reparos da cela de origem.

No âmbito da unidade, um processo administrativo será aberto com intuito de apurar os fatos e a falta cometida.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários