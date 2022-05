Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões

A Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 25, o resultado final da prova de aptidão física e também o resultado preliminar do exame psicotécnico do concurso do Corpo de Bombeiros do Acre.

De acordo com a publicação, a entrevista devolutiva dos candidatos considerados inaptos na Avaliação Psicológica será realizada no próximo domingo, 29. A entrevista devolutiva será exclusivamente de caráter informativo para esclarecimento do motivo da inaptidão do candidato ao propósito seletivo, não sendo, em hipótese alguma, considerada como recurso ou nova oportunidade de realização do teste. O cartão de convocação para a Entrevista Devolutiva, contendo o local, a sala e o horário de realização, será disponibilizado no endereço eletrônico do IBFC – www.ibfc.org.br, na aba “Local de Prova”, durante esta quarta-feira.

A relação dos aprovados na prova de aptidão física e do exame psicotécnico está disponível no Diário Oficial desta quarta a partir da página 32.

