Um Termo de Cooperação Técnica (TCT) assinado nesta quarta-feira, 31, entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e a prefeitura de Sena Madureira vai viabilizar a recuperação do Ramal do Ouro, na Floresta Estadual do Antimary. Cerca de 50 famílias serão beneficiadas com a obra, que teve início ainda nesta manhã. No total, serão 82 quilômetros recuperados.

Para o secretário de Meio Ambiente, Israel Milani, melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram na floresta é uma prioridade do Governo do Estado. “As comunidades que moram no Antimary merecem uma vida digna e o acesso através de um ramal em bom estado é fundamental. O trabalho já foi iniciado e o nosso pedido é de que o seja uma obra com qualidade, para que ao chegar no período do inverno, a pessoas consigam trafegar sem problemas”, disse.

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, afirmou que esse é apenas o começo de várias parcerias com a pasta do Meio Ambiente. “Temos muito trabalho a fazer e para melhorar a vida do nosso povo, estou completamente empenhado. Essa recuperação do Ramal do Ouro é um pedido antigo das comunidades do Antimary e agora será atendido”, comentou.

