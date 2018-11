A recente indicação pelo governador eleito, Gladson Cameli (Progressista), de Israel Milani para a Secretaria de Meio Ambiente e Produção Familiar do Acre foi recebida com entusiasmo pelos agropecuaristas acreanos.

Médico de formação há mais de 8 anos(é pós-graduado em Ultrassonografia Geral),Israel Milani está intimamente ligado ao meio rural acreano já que atua como extrativista de castanha, é piscicultor desde os 13 anos de idade e grande incentivador da agricultura familiar Integrante de família tradicional conhecida no ramo da agropecuária e, inclusive, pioneira na bacia leiteira acreana.

Israel Milani tornou-se agropecuarista de profissão com larga experiência nas cadeias produtivas rurais a exemplo do avô, Cosmo Bandeira, e do pai, Sylas Pascoal Nogueira. É ainda idealizador e proprietário do primeiro frigorífico particular de filetamento de peixe no Acre. Aliás, seus amigos do meio rural fazem questão de reconhecer o conhecimento, empenho e dedicação de Israel Milani pelo agronegócio.

Compromisso

Filho da deputada federal eleita Dra Vanda Milani,(Solidariedade),Israel Milani se disse extremamente honrado pela indicação à Secretaria do Meio Ambiente e Produção Familiar . “Meu compromisso é seguir à risca as determinações do Governador eleito Gladson Camelí e ser um de seus auxiliares mais próximos”. E finalizou arrematando: “tenho consciência que o agronegócio tem como um dos seus sustentáculos a utilização responsável e equilibrada dos recursos naturais. Quero trabalhar junto ao meio rural e urbano para garantir um progresso sustentável a todo o Acre”.

