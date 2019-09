Ivo mora com os pais na Vila Planalto, região localizada a menos de 2 km do Palácio do Planalto. A família dele chegou ao desfile às 8h45, poucos minutos antes da “carona” presidencial.

“Eu estava correndo para dar tchau para ele. Ele me reconheceu, porque já tinha me visto no [evento] Moto Capital, e me chamou. Ele mandou o segurança me pegar para me colocar dentro do carro”, contou o menino, ao G1, vestido com a camisa 10 da seleção brasileira.