A Polícia Militar foi acionada e receberam as informações que os quatro amigos de Gleyson, membros da mesma facção teria se deslocado até o ramal Liberdade para vingar o ocorrido com o amigo.

Os criminosos responderão pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e por integrar organização criminosa

Na noite desta segunda-feira (28), policiais militares do 3º Batalhão e Batalhão Ambiental prenderam quatro homens, Sebastião Lima Nunes Teixeira, Railson Silva de Souza, Jardesson Aguiar da Silva e Jelcimar Fernandes do Nascimento. Eles são suspeitos de integrar facção criminosa, apontados como responsáveis por extorquir moradores do Ramal Liberdade, na rodovia AC-90, Transacreana, zona rural de Rio Branco.

De acordo com a polícia, por volta das 12h desta segunda-feira (29) um dos integrantes dessa organização criminosa identificado como Gleyson Miranda teria ido cobrar um vacilo de homem no km 60 no Ramal Liberdade, mas a vítima já sabendo que o suposto agressor se deslocava ao seu destino aguardou Gleyson com uma espingarda, ao avistá-lo o morador efetuou um disparo que acertou o membro da facção no braço direito. Gleyson para não morrer correu cerca de 2 km dentro ramal, pediu ajuda e foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA Sobral) por terceiros.

A Polícia Militar foi acionada e receberam as informações que os quatro amigos de Gleyson, membros da mesma facção teria se deslocado até o ramal Liberdade para vingar o ocorrido com o amigo. As guarnições da PM foram até a região e encontraram três motos deixadas às margens da estrada pelos criminosos que havia seguido a pé devido à lama.

Os policiais deixaram às viaturas próximas as motocicletas e seguiram cerca de 2 km a pé e conseguiram encontrar os quatro homens, entre eles estava Jardesson Aguiar, de 24 anos, conhecido como “Brizola”, que segundo a Polícia, é considerado o terror da Transacreana, que havia sido preso no sábado (26) com uma arma de fogo e depois liberado após pagamento de fiança.

Após a prisão do quarteto, a Polícia Militar apreendeu com o grupo, duas armas de fogo, sendo uma delas um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 32, munições, trinta e três trouxinhas de pasta a base de cocaína, R$ 896,00 (Oitocentos e noventa e seis reais em dinheiro, além de três motocicletas.

Todos os envolvidos, bem como o material, foram encaminhados a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os devidos procedimentos. Os criminosos responderão pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e por integrar organização criminosa

Comentários