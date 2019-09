Homenagem ocorreu durante solenidade de elevação ao quadro de Emérito, concedido pela Academia Acreana de Letras.

Membros do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) homenagearam o desembargador aposentado Jorge Araken, nesta quinta-feira, 12, no Palácio da Justiça, durante solenidade de elevação ao quadro de Emérito, concedido pela Academia Acreana de Letras (AAL).

Estiveram presentes os desembargadores presidente do TJAC, Francisco Djalma, o vice-presidente, Laudivon Nogueira, a decana da corte, Eva Evangelista, o presidente da Primeira Câmara Cível, Luís Camolez, a presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, Denise Bonfim, e a desembargadora aposentada Izaura Maia.

A placa de homenagem, por parte da Corte Acreana da Justiça, enfatiza o reconhecimento da contribuição pelos serviços prestados pelo desembargador Jorge Araken em diversas áreas que ele atuou no âmbito do direito.

O desembargador-presidente do TJAC, Francisco Djalma, disse ter sido um dia de satisfação para o Poder Judiciário Acreano em poder prestar a homenagem ao desembargador Jorge Araken, por ser uma relíquia do judiciário. “Além de ter sido professor, foi um dos primeiros juízes e desembargadores. É uma merecida homenagem”, disse.

A decana Eva Evangelista fez a saudação do homenageado, pela Corte Acreana de Justiça, e recordou da época em que foi aluna e ainda quando tomou posse no Poder Judiciário Acreano, momento em que o desembargador Jorge Araken, ainda na ativa, foi o responsável pelo discurso no evento. A desembargadora falou de esperança e ressaltou sobre os valores que não podem ser perdidos.

Durante o agradecimento, o homenageado falou da alegria de retornar ao Palácio da Justiça após tantos anos. Araken permaneceu no Poder Judiciário Acreano de 1968 a 1985. “É uma grande felicidade. Eu morei no tribunal praticamente. Escrevi muitas obras e esse momento hoje é muito importante”, comentou.

A presidente da Academia Acreana de Letras, Luísa Karlberg, enfatizou que elevar um membro imortal ao quadro de Emérito é o rito mais importante da AAL. “Hoje fazemos isso ao Araken, que recebe o título de Emérito. Essa solenidade é a segunda em 82 anos da AAL. Essa sessão é a mais importante que temos”, enfatizou.

