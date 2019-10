Garota teria contado com ajuda de outro adolescente para cometer o crime. Menino queria bebê da vítima para mãe simular uma gravidez

Fabiana e o filho, Gustavo Henrique Pires Maciel, estavam desaparecidos desde a sexta-feira (18), quando saíram de casa em companhia da suspeita. No domingo (20, durante buscas, o corpo do garoto foi encontrado boiando em um lago em uma área de extração de argila no loteamento Tropical, na Zona Sul de Porto Velho. O cadáver de Fabiana foi localizado no dia seguinte, a poucos metros de onde Gustavo estava, por outra irmã dela, que voltou ao local para procurar a vítima.

O corpo estava em uma cova rasa coberto por pedaços de madeira e, de acordo com perícias preliminares, o crânio da mulher apresentava fraturas possivelmente ocasionadas por pauladas ou pedradas. Para a polícia, a criança, que não sabia nadar, foi empurrada do alto de um pequeno morro em direção ao lago e morreu afogada.

Em depoimento, o adolescente suspeito narrou que a garota de 13 anos matou Fabiana a pauladas e pedradas. Ele também contou que Gustavo, ao presenciar o crime, pediu para que a mãe não fosse morta, tentou impedir as agressões e também foi assassinado. De acordo com o relato, a adolescente abriu a barriga da irmã e retirou o bebê.

A suspeita, ouvida pela polícia, alegou ter planejado a morte de Fabiana por ter sofrido um estupro praticado pelo marido dela. “Ela disse que era maltratada pela irmã e relatou ter sido vítima de um abuso sexual por parte do companheiro de Fabiana. Já o adolescente se envolveu na história porque, junto com a mãe, que namora um garimpeiro, tramou simular uma gravidez dela”, detalhou a delegada do caso. Segundo ela, o bebê foi arrancado da barriga da vítima e entregue à suspeita, que pretendia assumir a maternidade dele. A mulher está foragida.

