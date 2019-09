Com o disparo, a menina precisou passar por uma cirurgia para remoção da bala que ficou alojada na cabeça e acabou afetando o movimento do braço e perna do lado esquerdo, segundo informou a mãe da menina, Maria Paulina.

Francisca deixou a UTI e foi para um leito do hospital no dia 4 de agosto e no dia 23 de agosto recebeu alta da unidade. De acordo com a mãe, a família, que mora na zona rural de Rodrigues Alves, está vivendo em Cruzeiro do Sul para a menina fazer fisioterapia.