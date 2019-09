Sequência de assaltos executada por uma quadrilha foi interrompida, após um adolescente de 15 anos, ser baleado por um desconhecido ao anunciar o roubo numa farmácia.

O caso aconteceu na noite de ontem na Rua São Salvador, Bairro João Eduardo II, em Rio Branco. Segundo a polícia o menor e outros comparsas faziam assaltos na região.

O grupo, que estava num veículo HB 20 de cor preta, já tinha invadido dois estabelecimentos, mas ao tentar executar o terceiro crime, numa farmácia localizada em frente à praça da SEMSUR, o adolescente foi surpreendido por um desconhecido.

O acusado, de acordo com informações, foi baleado nas costas e, projetil ficou alojado no peito. O estado de saúde do menor era considerado grave quando ele deu entrada no pronto socorro de Rio Branco.

Comentários