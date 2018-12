Um jovem de apenas 16 anos foi detido horas depois de ter matado a golpes de arma branca (faca), Janderson de Souza Araújo (25), no Bairro Leonardo Barbosa por volta das 22h40 desta sexta-feira, dia 30, quando circulava pela rua Manoel Quirino.

Segundo foi apurado, a morte foi por motivo banal. O menor teria sido agredido durante o dia, quando a vítima lhe desferiu um tapa no rosto e ainda lhe tomar a namorada. Fato esse que gerou revolta ao ponto de se armar e se vingar.

Janderson morava no bairro em uma rua próxima onde aconteceu o crime. O mesmo foi surpreendido pelo menor que o atingiu no lado esquerdo do peito e no braço. O golpe foi fatal, causando seu óbito imediato.

O menor foi encontrado por homens da Polícia Militar durante a manhã deste sábado, dia 1º, e conduzido para a delegacia, onde foi ouvido e ficou a disposição da Justiça, onde será dado os procedimentos de praxe e encaminhado para a pousada do menor em Brasiléia.

Comentários