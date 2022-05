Menor que matou boliviano suspeito de ligação ao Cartel de Pando é transferido para Pousada

Perto de completar 46 anos no dia 14, Assis Brasil, vai inaugurar uma obra estruturante no coração da cidade na rua Valério Magalhães onde toda a história do município começou em 1976. E que agora terá um novo marco com a inauguração da ponte sobre o Igarapé Cascata que vai ligar o bairro de mesmo nome ao centro da cidade.

Por décadas, no local era apenas construída passarelas e vielas para centenas de moradores passarem com risco de cair durante a passagem de um bairro para o outro. Agora terão uma ponte mista de perfil metálico, concreto e madeira, com extensão de 18 metros que vai tirar as pessoas do isolamento e integrar os dois bairro ao restante da cidade, principalmente no período de chuva.

Com investimento de aproximadamente R$ 500 mil reais, a obra conta com recursos do governo federal por meio do Ministério de Desenvolvimento Regional e executado pelo Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Estradas e Rodagens do Acre – DERACRE.

O Prefeito Jerry Correa fez uma vistoria no local da obra e destacou os desafios, até então enfrentada pela população dos dois bairros pela falta de acesso entre eles. Enfatizou também, os benefícios que os moradores dos bairro Cascata e do Centro terão com a construção da ponte que vai fazer a ligação com toda a cidade da tríplice fronteira.

O Chefe do Executivo Municipal informou ainda que a obra será entregue a comunidade de Assis Brasil e inaugurada dentro da programação de celebração do aniversário do município.

