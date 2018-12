Policias militares do 5° Batalhão obtiveram êxito em cumprir mandado de busca e apreensão em desfavor de um adolescente de 17 anos suspeito de participar de um esquartejamento na cidade de Rio Branco/AC.

Ele foi detido na quinta-feira (06) no condomínio Orgulho do Madeira, zona Leste de Porto Velho. Uma equipe da Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que havia um grupo de suspeitos usando droga no condomínio. Com a chegada da PM, todos correram para a mata, mas após buscas o menor foi detido e através de consulta verificou-se que estava foragido da cidade vizinha.

Segundo a polícia, o adolescente faz parte da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e teria ajudado a matar e esquartejar um rival, crime ocorrido ainda neste ano no Estado do Acre.

O adolescente foi levado para a Central de Flagrantes. Ele também seria suspeito de homicídios em Porto Velho. Com informações rondoniaovivo

