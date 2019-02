Dois adolescentes foram apreendidos em flagrante na tarde dessa quarta-feira, 20, por Policiais Civis da Delegacia de Senador Guiomard, enquanto tentavam extorquir R$ 100,00 (cem reais) do dono de um estabelecimento comercial localizado no município.

No boletim de ocorrência, foi informando que os dois teriam cobrado uma espécie de mensalidade para que uma organização deixasse que as atividades do comércio fossem mantidas. Foi então que os agentes da polícia civil iniciaram as diligências para identificar os autores do crime.

De acordo com o Delegado Roberto Lusena, depois de algumas buscas pelo município, foi possível comprovar e localizar os menores. “Fomos informados que possivelmente existam outras vítimas, estamos aguardando mais pessoas prestarem esclarecimentos”, destaca Lusena, que garante a continuação das investigações.

Já na delegacia, em ato contínuo ao reconhecimento pela vítima, os menores confessaram o crime e disseram ser membros de uma facção. Após a lavratura do flagrante, eles devem ser encaminhados a uma pousada de Rio Branco ainda nesta quinta-feira (21).