O líder da Comunidade Cidadã pediu ao MAS para desmobilizar seus setores e convocar novas eleições.

Sete Páginas Digitais / La Paz

O líder da Comunidade Cidadã, Carlos Mesa, pediu à bancada do Movimento Para o Socialismo (MAS) que trabalhasse em duas tarefas urgentes para resolver a situação em El Alto, Cochabamba e Yapacaní.

Em um vídeo publicado hoje, Mesa ratifica e reconhece a presidência interina de Jeanine Añez. Ele diz que sua legitimidade se baseia em dois objetivos: pacificar o país e convocar eleições gerais. Nesse sentido, ele pediu ao MAS para reconhecer o novo Presidente.

“Como candidato da Comunidade do Cidadão e principal afetado pela fraude, considero legítimo falar em nome dos eleitores e estabelecer o compromisso de enfrentar uma solução. A comunidade internacional, a Organização das Nações Unidas e a Igreja Católica pediram um diálogo “, afirmou.

Mesa esclareceu que não é verdade que a reunião das duas câmaras é necessária para aceitar a renúncia de Evo Morales. “Isso não é necessário porque o ex-presidente decidiu solicitar asilo político ao México, o asilo foi concedido e ele deixou a Bolívia gerando uma forma muito clara que a Constituição Política do Estado contempla: artigo 161, parágrafo primeiro: ‘Em caso de impedimento ou ausência definitivo do Presidente ou Vice-Presidente do Estado, será substituído … “, ou seja, o Presidente deixou o cargo no momento em que solicitou asilo político e deixou a Bolívia. Não é necessária uma reunião da Assembléia para considerar sua renúncia, isso seria necessário se é que o presidente permaneceu na Bolívia ou deixou o país sem pedir asilo político que transformou seu caráter jurídico deixando o cargo de presidente.

Em tarefas urgentes, ele pediu para convocar, por lei, uma nova eleição, sem Evo Morales ou Álvaro García Linera como candidatos. “Nossa exigência imediata é que, juntamente com a lei, o MAS se comprometa a desmobilizar seus grupos violentos em Chapare e El Alto, especialmente. Essas duas ações, a lei e o aumento da pressão antes da aprovação da lei, são essenciais para se conseguir uma saída ”, convocou.

