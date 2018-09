A Mesa Diretora Assembleia Legislativa do Estado Acre (Aleac) fez publicar no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta quarta-feira (19) a Resolução N°. 115/2018 onde suspende a empresa C. L. Publicidade Ltda – VT Publicidade, envolvida em um escândalo financeiro na Aleac e ainda com problemas junto à Justiça do Trabalho.

Apesar da resolução ter sido publicada nesta quarta-feira, é datada de sexta-feira (14). Por conta disso, o ato não contemplou a detenção de dois funcionários com altos cargos na casa e ocorrido ainda nesta terça-feira (19). Diz resolução não ter sido constatado pela Polícia Federal o envolvimento de nenhum agente político desta Casa Legislativa, ao contrário, os indícios apontam que a Assembleia Legislativa é possível vítima da ação de terceiros.

A suspensão do contrato teve como base informações prestadas pelo juiz federal da 2ª Vara da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado do Acre, por intermédio do Ofício GABJ/2ª VARA nº 347: a empresa suspensa está envolvida em um possível esquema para fraudar a execução do citado contrato.

Com isso, a empresa C. L. Publicidade Ltda – VT Publicidade teve suspensa a execução de todo e qualquer contrato firmado entre a Aleac e a empresa. Além disso, um grupo de servidores será nomeado para compor uma comissão para adoção das demais medidas.

