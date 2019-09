Com a suspensão dos pagamentos, o estado economiza mais de R$ 300 mil reais

Mesmo com o pedido de reconsideração de alguns ex-governadores para que o estado retomasse o pagamento dos proventos, o governador Gladson Cameli (Progressistas) decidiu na tarde desta terça-feira (24) que não irá ceder, com isso, determinou a secretária de fazenda que mantenha os pagamentos suspensos até uma determinação judicial.

A decisão foi confirmada por Semíramis Dias. A gestora relatou ao ContilNet que o pedido de reconsideração foi apenas um ato administrativo, e não judicial.

“Chegou pela via administrativa um pedido para que voltasse a ser pago, mas, o governador decidiu que não será pago. Só voltará a ser pago por ordem judicial”, explicou.

O Instituto de Previdência do Acre (Acreprevidência) havia decidido por meio do presidente, Francisco Assis, suspender o benefício no início de setembro e os ex-governadores começaram a ser notificados em junho deste ano para que apresentassem a defesa sobre o fim do pagamento da pensão.

As manifestações foram apresentadas por meio de advogados e analisadas pela procuradoria jurídica do Acreprevidência. A assessoria do órgão não informou o número de ex-governadores que entraram com recurso.

Com a suspensão dos pagamentos, o estado economiza mais de R$ 300 mil reais por mês. Já por ano, a economia ultrapassa os R$ 3 milhões.

Com isso, Cameli mantém sua promessa de campanha de suspender o pagamento do benefício aos ex-gestores.

