Evo embarcou por volta das 23h (horário de Brasília) na aeronave cedida pelo governo mexicano em Chimoré, perto de Cochabamba – antigo reduto do ex-presidente –, informou Ebrard. Antes, o avião fez uma parada para abastecimento no Peru, que autorizou a entrada do avião no espaço aéreo local.

Após a decolagem, o chanceler postou uma foto com Evo dentro do avião mexicano e afirmou que a “vida e a integridade” do ex-presidente boliviano “estão seguras”.