A primeira-dama, Michelle Bolsonaro , quebrou protocolo e fez discurso em Libras (Língua Brasileira de Sinais), no parlatório do Palácio do Planalto durante solenidade de posse do marido, Jair Bolsonaro , na Presidência da República.

Michelle é engajada em causas de pessoas com deficiência. Ela faz parte do Ministério de Surdos e Mudos da Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde atua como intérprete de Libras nos cultos que acontecem aos domingos.

Enquanto Michele discursou em Libras, uma intérprete leu o texto do pronunciamento. As duas se emocionaram e choraram durante a cêrimonia. Michelle disse que a comunidade surda e as pessoas com deficiência serão valorizadas.

“Gostaria de modo muito especial de dirigir-me à comunidade surda, às pessoas com deficiência e a todos aqueles que se sentem esquecidos: vocês serão valorizados e terão seus direitos respeitados. Tenho esse chamado no meu coração e desejo contribuir na promoção do ser humano”, afirmou.