Milhares de pessoas visitam caixão da rainha em velório público

Presidentes, primeiros-ministros e monarcas de todo o mundo viajarão a Londres neste fim de semana para prestar homenagem à rainha Elizabeth II e participar de uma recepção no Palácio de Buckingham, a ser oferecida pelo rei Charles no dia anterior ao funeral, mascado para segunda-feira (19).



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da França, Emmanuel Macron, estão entre os convidados mais importantes do exterior que confirmaram presença no funeral. O presidente Jair Bolsonaro (PL) também deve ir.



Chefes de Estado e outros altos dignitários estrangeiros serão convidados a se reunir no Royal Hospital, uma casa de repouso para ex-militares no oeste de Londres, e “seguir em grupos para a Abadia de Westminster”, informou um alto funcionário do Palácio de Buckingham.



O funeral será um dos eventos com maior policiamento na história do Reino Unido, já que líderes mundiais, reis e rainhas e grandes multidões do país e do exterior chegam a Londres para o evento.



O rei Charles e Camilla, a rainha consorte, oferecerão uma recepção no Palácio de Buckingham no domingo (18), o evento oficial de Estado antes do funeral.



Dignitários estrangeiros que viajarem ao Reino Unido também serão convidados a visitar o Westminster Hall do Parlamento, onde está o caixão da rainha, antes do funeral.



Imediatamente após o funeral na segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, James Cleverly, fará uma recepção para convidados na vizinha Church House, enquanto membros da família real irão a Windsor para o enterro da rainha.

