Militar e esposa de sargento do trisal preso por atirar em estudante também é investigada no Acre

“Já fizemos a solicitação do que se trata e estamos encaminhar via e-mail”, argumentou.

No dia 27 de novembro, o sargento Nery se envolveu em uma confusão em um bar no interior do Acre, que acabou com o estudante Flávio baleado. No dia 29, ele foi preso e ouvido na delegacia do município. enquanto um grupo de amigos fazia protesto e pedia justiça.