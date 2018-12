O major Cládio Falcão, do Corpo de Bombeiros, contou que a vítima foi abordada pelo trio na noite de sábado (1), quando estava em uma caminhonete na Estrada Transacreana. Oliveira estava saindo de casa para buscar a esposa no bairro Calafate. Os criminosos renderam o militar e o colocaram no chão do veículo.