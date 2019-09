Por Jairo Barbosa, de Rio Branco/Acre

O governador Gladson Cameli (PP), recepcionou na manhã desta quarta-feira (18), um grupamento de 21 Bombeiros Militares da Força Nacional, que chegaram ao Acre para reforçar as ações de combate a incêndio na floresta.

A solenidade aconteceu no Comando Geral do Corpo de Bombeiros, em Rio Branco, com a presença do comandante da corporação, coronel Carlos Batista, e o general Lima, comandante da 17° Brigada do Batalhão de Infantaria de Selva, BIS, com sede em Porto Velho/RO.

O governador deu boas vindas aos militares e disse que o reforço chega no momento necessário. Ele anunciou ao comandante do Exército a criação do Batalhão de Fronteira, e disse que o Acre vai precisar da parceria do Batalhão de Infantaria de Selva para reforçar o combate ao crime organizado na faixa de fronteira.

