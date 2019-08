“A ideia é reduzir o crime para os níveis aceitáveis e impor a segurança que o cidadão precisa”, disse coronel do Exército, Alexandre Rabelo

O Programa de Proteção Integrado de Fronteiras, PPIF, foi apresentado na tarde da última terça-feira (20), para representantes de todas instituições que integram o setor da segurança pública no Brasil e no Acre, durante reunião na sede do Comando Especial de Fronteira(4° BIS), em Epitaciolândia.

O coronel do Exército Alexandre Rabelo da Fonseca, que integra o Grupo de Segurança Institucional do Ministério da Defesa apresentou o plano que tem 42 planos de ação com 25 indicadores para o combate ao crime na área de fronteira.

O oficial disse que neste primeiro momento, o encontro serviu para apresentar aos representantes dos órgãos, o plano para a repressão de ilícitos nessa faixa do território nacional.

A proposta, é integrar todas as forças de segurança, sob a coordenação do GSI para um efetivo combate a ação criminosa, com alvo principal no tráfico de drogas.

“A ideia é reduzir o crime para os níveis aceitáveis e impor a segurança que o cidadão precisa. Temos exemplo no Paraná e no Mato Grosso que essa integração dá certo. Aqui no Acre, a troca de informações entre os órgãos é um diferencial. A fronteira fechada o crime vai diminuir. Vamos sufocar e desarticular essas organizações criminosas e devolver a paz tão sonhada para a nossa população”, disse o coronel.

A secretaria de Segurança do Estado foi representada pelo coronel PM Belizário Souza Filho. O prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores(PP), convidado para participar do encontro, falou da fragilidade na fiscalização nessa região do Brasil. Elogiou a iniciativa das Forças de Segurança e pediu o empenho de todos para o combate a ação desenfreada de criminosos na fronteira do Brasil com o Peru e a Bolívia.

Órgãos que foram representados na reunião

Polícia Federal, Exército Brasileiro, Receita Federal, Polícia Militar, Agência Brasileira de Investigação, Ministério da Justiça, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal da Bolívia, Ministério da Justiça, Consulado do Brasil em Cobija, Prefeitura de Epitaciolândia, GSI.

