O Ministério da Justiça confirmou nesta segunda-feira, 01, a doação de um helicóptero modelo AS 350 B2, Esquilo, ao Estado do Acre, informou o governador Gladson Cameli em entrevista na manhã desta terça-feira, 02, a Rádio CBN Amazônia.

Cameli lembrou ainda que o helicóptero é a segunda aeronave doada pelo governo federal ao Acre. No início deste ano, a Polícia Rodoviária Federal repassou ao Estado um avião bimotor modelo Sêneca.

“Será uma ajuda para combater o crime e que nos ajude ao mesmo tempo nos atendimentos do Samu. São aeronaves que vão nos ajudar e regionalizar os atendimentos na Saúde e Segurança”, afirmou.

O Acre passará a ter três aeronaves. O helicóptero Cel. João Donato vai atuar nas regiões do Alto, Baixo Acre e Purus em operações da Segurança e serviços emergenciais da Saúde.

Já o novo helicóptero do Estado vai atuar na região do Juruá e nas áreas de fronteira com o Peru e a Bolívia.

Comentários